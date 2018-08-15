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Председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева в интервью РИА "Новости" прокомментировала смерть писателя, создателя "Каникул в Простоквашино" Эдуарда Успенского.

Слащева назвала Успенского одним из самых лучших детских писателей современности. "Эдуард Николаевич обладал редким талантом. Его произведения любимы многими поколениями детей и взрослых. Именно поэтому для студии было очень важно достичь понимания и найти возможность продолжить работу с литературным наследием Успенского", — сказала Слащева, поделившись уверенностью, что не одно поколение аниматоров будет вдохновляться его героями.

Она также назвала смерть Успенского огромной потерей для всего анимационного мира и выразила соболезнования близким автора. Слащева добавила, что студия смогла наладить все разногласия с автором "Простоквашино" и строила с ним совместные творческие планы, которые теперь не удастся воплотить в жизнь вместе с писателем.

Писатель Эдуард Успенский скончался 14 августа в возрасте 80 лет.

Фото из Flickr/ufotable