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В новейшей операционной системе Android нашли запрет на запись звонков. Все приложения, добавляющие такую функцию, не работают на свежей прошивке, передает XDA-Developers.

Выяснилось, что Google заблокировала функцию записи голосовых звонков, которую предоставляли сторонние приложения. Судя по всему, Google отключила API для подобных программ. Ресурс отмечает, что данные приложения будут работать только на устройстве с правами суперадминистратора (root).

Компания не в первый раз борется со шпионской функцией. Например, ранее Google разрешала работу приложений при условии, что перед записью голоса собеседник будет предупреждён специальным сигналом. Начиная с Android Marshmallow инженеры компании решили отключать API операционки для приложений.

Напомним, что свежая ОС Android 9.0 Pie была представлена на прошлой неделе. Отметим, что Apple также выступает против записи звонков на iPhone.

Фото из Flickr/Falex Vidal