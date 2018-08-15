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Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер переедет из Швейцарии на испанский остров Мальорка, сообщает "РИА Новости".

Как передает журнал L'Illustré, спортсмен продолжает лечение после серьезной травмы головы. Жена немецкого гонщика Коринна Шумахер приобрела за 30 млн евро роскошную недвижимость на юго-западе Мальорки, которая ранее принадлежала президенту мадридского "Реала" Флорентину Пересу.

В конце декабря 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга.

Ранее врач назвал шансы Шумахера вернуться к реальной жизни.

Фото из Flickr/WorldWideSuicide