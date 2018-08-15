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Соединенным Штатам необходимы кибервойска больше, нежели космические, пишет в колонке Bloomberg обозреватель агентства Джеймс Ставридис — бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и американский адмирал.

Автор отмечает, что идея создания новой ветви ВВС США — космических войск, которую ранее предложил американский президент Дональд Трамп и направил в Пентагон, разумна. Однако то, что США сейчас действительно нужно — это кибернетические силы, считает Ставридис.

Идея космических сил — новой службы, такой как армия или флот, а не просто боевого командования, существовала десятилетиями. Однако новое решение о создании такого рода войск совсем не означает, что космическое пространство должно быть более милитаризованным, чем оно уже есть, так как там уже проводится огромное количество военной и разведывательной деятельности.

Так, космические силы были бы способны проводить как оборонительные, так и наступательные военные операции в самом космосе. Такие войска также будут поддерживать и укреплять операции на земле из космоса. Обе из этих проблем имеют решающее значение.

Ставридис пишет, что Россия и Китай обладают огромными кибервозможностями. Иран и КНДР также имеют заметный кибернетический потенциал.

По словам автора, в настоящее время на США наступают в киберпространстве, поэтому на это нужно немедленно реагировать. Ставридис полагает, что в данный момент разумно создавать космические силы и кибервойска одновременно. Две отрасли могли бы между собой существенно взаимодействовать.

Так, по расчетам Ставридиса, штат кибервойск не должен быть сильно раздутым: от 5 до 10 тыс. сотрудников. Главное, чтобы они находились под единым командованием и работали в этой сфере уже давно.

Фото из Flickr/A Ray