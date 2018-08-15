В США трансгендер впервые в истории претендует на пост губернатора (7)

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В мире | 15 августа 2018 года, 18:36

Женщина-трансгендер впервые поборется за пост губернатора в США. Кристин Холлкуист будет представлять Демократическую партию на выборах в штате Вермонт. Победа на выборах позволит ей стать самым высокопоставленным трансгендером в системе американской власти.

На праймериз Демократической партии Холлкуист удалось опередить трех других кандидатов - в том числе 14-летнего подростка. Сами выборы состоятся в ноябре 2018 года.

"Сегодня вечером мы сотворили историю. Я очень горда, что сегодня представляю демократов", - сказала Холлкуист, выступая перед сторонниками после своей победы на внутрипартийном голосовании. Ее поддержали 46% голосовавших.

До смены пола претендента на пост губернатора звали Дэвид Холлкуист. В интервью Guardian демократ призналась, что участие в губернаторской гонке не стало для нее тяжелейшим испытанием: "Я всем рассказываю, что это не самое сложное, что мне приходилось делось. Мне кажется, по сравнению со сменой пола все остальное вообще довольно легко".

В своей предвыборной программе Холлкуист пообещала расширить в Вермонте доступ к интернету, а также вести энергетическую политику с учетом требований экологии. Раньше Холлкуист возглавляла энергетическую компанию Vermont Electric Cooperative.

Источник: BBC Russian
Комментарии 7
Ирина Д.5 минут назад
Ну прям ,как ракеты у Трампа - умные и красивые))))))По мне так вы просто несчастные люди. Или больные. А скорее всего и то , и другое....
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Ъ21 минуту назад
Прежде всего нормальные семьи это где мама это женщина,а папа это мужчина,у них рождаются дети,а то что в статье это психически нездоровый человек и кем он себя считает это уже не столь важно,но важно другое,мир сходит с ума.
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Рыцарь51 минуту назад
Круг избранных извращенцев, не способных к тому для чего человек и был создан- к развитию и раззмноженю.
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