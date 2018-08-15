В мире |

Поисково-спасательная операция на месте обрушения автомобильного моста в Генуе приостановлена, сообщает Rai News.

Спасатели отмечают риск обрушения уцелевших конструкций путепровода, что представляет непосредственную угрозу для расположенных под мостом жилых домов. Напомним, их жители эвакуированы.

По последним данным, жертвами обрушения 200-метрового участка моста 14 августа стали 39 человек.

Глава минтранспорта Италии возложил всю ответственность за обрушение моста на компанию Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны.