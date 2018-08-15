Спасатели сообщили о рисках нового обрушения в Генуе (2)
В мире | 15 августа 2018 года, 17:19
Поисково-спасательная операция на месте обрушения автомобильного моста в Генуе приостановлена, сообщает Rai News.
Спасатели отмечают риск обрушения уцелевших конструкций путепровода, что представляет непосредственную угрозу для расположенных под мостом жилых домов. Напомним, их жители эвакуированы.
По последним данным, жертвами обрушения 200-метрового участка моста 14 августа стали 39 человек.
Глава минтранспорта Италии возложил всю ответственность за обрушение моста на компанию Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны.
Источник: ПОЛИТ.РУ
Был тут один,служил премьером,потом написал"историю успеха" и свалил быстренько. Теперь зала другую в Италию,теперь она старается там,после чего напишет свою книжку"как развалить чужое государство",а начала с моста. Третьи готовятся к выборам и в летописях будет"как добить страну".
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россиян нет , шпионы хреновы
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