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Правительство Германии приняло решение закрепить третий — «иной» — пол в книгах записи актов гражданского состояния, сообщает Reuters.

В сообщении германских властей отмечается: «Когда ребенок рождается, его или ее пол должен быть указан в книгах записи актов гражданского состояния. У детей, пол которых не был определен как женский или мужской, в свидетельстве о рождении может быть не указан пол. В соответствии с решением Федерального конституционного суда от 10 октября 2017 года, это положение не соответствует Основному закону. Также для лиц с изменениями в графе «пол» закон должен обеспечивать позитивное заполнение данной графы. Законопроект предусматривает, что регистратор может использовать, помимо уже представленных вариантов, слово «интерсексуальный».

Следующим этапом процедуры по легализации третьего пола в Германии станет рассмотрение бундестагом соответствующих поправок в законодательство.

Фото: flickr.com/Thomas Huston