В США в парке нашли около 50 человек с симптомами передозировки наркотиками (4)

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В мире | 16 августа 2018 года, 09:18

За одно утро в парке американского города Нью-Хейвен были обнаружены около 50 человек, которые пострадали от употребления наркотиков. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что пострадавших от передозировки наркотических веществ "более 47". Предполагается, что люди пострадали от употребления синтетической марихуаны.

"Там был парень, который лежал на дорожке, тело не реагировало [на прикосновения], глаза широко открыты. Он был холодный", — сказал один из очевидцев происшествия.

В данный момент не поступало сведений о смертельных случаях, однако власти сообщили о двух людях с симптомами, которые угрожают жизни.

В CBS отметили, что среди отравившихся были люди разных возрастов.

Ранее президент США Дональд Трамп призывал ужесточить наказание за распространение наркотиков.

Фото из Flickr/christomosexual

Источник: Газета.ru
Комментарии 4
Рижанин1 час назад
Когда вы уже займетесь своей страной ??? Проедьте в спальные районы соберите своих алкашей и наркоманов со скамеек . Мужики жрут водку с утра сидят на скамейках на против детских садов ,сцут под деревьями на газонах . Скамейка на против Улброкас 20 там ригас парвалднекс такие лежаки сколотил что кого на этих скамейках и в каком виде не увидишь до 3 ночи оргии , мат , сцанье,Наркоманы делишки промышляют носятся , воздух пропитался алкогольной мочой и это напротив детского сада каждый день и ночь . Плевать что в США .
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1112 минут назад
это Путин виноват
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Народ должен знать,35 минут назад
как живут друзья и партнёры.
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