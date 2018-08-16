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За одно утро в парке американского города Нью-Хейвен были обнаружены около 50 человек, которые пострадали от употребления наркотиков. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что пострадавших от передозировки наркотических веществ "более 47". Предполагается, что люди пострадали от употребления синтетической марихуаны.

"Там был парень, который лежал на дорожке, тело не реагировало [на прикосновения], глаза широко открыты. Он был холодный", — сказал один из очевидцев происшествия.

В данный момент не поступало сведений о смертельных случаях, однако власти сообщили о двух людях с симптомами, которые угрожают жизни.

В CBS отметили, что среди отравившихся были люди разных возрастов.

Ранее президент США Дональд Трамп призывал ужесточить наказание за распространение наркотиков.

Фото из Flickr/christomosexual