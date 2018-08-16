Опрос: большинство жителей США недовольны работой Трампа (2)

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В мире | 16 августа 2018 года, 09:32

Согласно опросу, который был проведен частной компанией Morning Consult по запросу издания Politico, 52% американцев недовольны работой нынешнего президента США Дональда Трампа.

43% опрошенных, наоборот, заявили, что довольны работой американского президента. Пи этом 59% респондентов заявили, что Соединенные Штаты движутся по "неправильному пути".

В издании отметили, что перед промежуточными выборами возросла активность избирателей. В данный момент 75% сторонников республиканской партии, 72% поддерживающих демократов и 3% независимых избирателей хотят принять участие в выборах. Тремя месяцами ранее опросы показывали, что пойдут голосовать 62, 61 и 41 процент избирателей соответственно.

Фото из Flickr/Gage Skidmore

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Есть надежда49 минут назад
Что он станет, последним президентом.
Он показал, истинное лицо пиндосии, которая не имеет права на существование.
1
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Patriot1 час назад
Ir cerìba, ka vinu vairàk neievèlès par ASV prezidentu.
7
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