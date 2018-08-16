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Уличный художник Бэнкси 15 августа опубликовал в инстаграме скриншот переписки, из которой следует, что он не знал о проведении выставки его работ в Москве. Собеседник прислал ему фотографию билборда с рекламой выставки, заявив, что плата за вход составляет 20 фунтов стерлингов (21,90 евро), пишет Medialeaks.ru.

"Ты знаешь, что эта выставка не имеет ко мне никакого отношения?", — ответил художник, добавив, что он не заставляет людей платить, чтобы увидеть его работы.

Выставка произведений Бэнкси в Москве открылась 2 июня и продлится до 2 сентября. В экспозиции представлены около 100 работ Бэнкси, среди которых 3D-объекты, принты и фотографии. На сайте выставки указано, что экспонаты собраны из «коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также частных собраний коллекционеров со всего мира».

Пост Бэнкси прокомментировали больше четырех тысяч человек, многие из них возмутились, что выставку работ художника устроили без его ведома. Но организаторы заявили, что все законно.

"Да, Бэнкси не имеет отношения непосредственно к выставке, мы никогда этого не скрывали. Но он продает свои авторизованные принты коллекционерам, не запрещая их выставлять в галереях. У нас представлены именно эти авторизованные работы", — говорилось в комментарии, написанном с аккаунта московской выставки.

Фото из Flickr/m -elliot