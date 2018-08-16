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В эфире немецкого телеканала 3Sat 15 августа показали документальный фильм «Сплошь Сибирь» (Sibirien total), в котором была показана карта России, включающая Крымский полуостров. Об этом сообщает EADaily.

Как отмечается, над фильмом работали немецкий кинодокументалист Дейв Д. Лейнс, а также корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen в Москве Кристоф Францен. На показанной в фильме российской карте Крымский полуостров закрашен таким же цветом, как и остальная территория страны.

Источник: gazeta.ru

Фото: politnavigator.net