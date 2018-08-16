Немецкий телеканал признал Крым территорией России (6)

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В мире | 16 августа 2018 года, 14:09

В эфире немецкого телеканала 3Sat 15 августа показали документальный фильм «Сплошь Сибирь» (Sibirien total), в котором была показана карта России, включающая Крымский полуостров. Об этом сообщает EADaily.

Как отмечается, над фильмом работали немецкий кинодокументалист Дейв Д. Лейнс, а также корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen в Москве Кристоф Францен. На показанной в фильме российской карте Крымский полуостров закрашен таким же цветом, как и остальная территория страны.

Источник: gazeta.ru

Фото: politnavigator.net

Комментарии 6
Э хе хе,дурь западно-"цывылызованная"1 час назад
Да в какой вы цвет его не красьте ,Крым был есть и будет навсегда Российским.Бандерлогам молча отсасывать!:)))
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Sedna57 минут назад
Немецкий телеканал признал Крым территорией России-------------------------------

Естественно.
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братпг1 час назад
Не брызгай слюной! Дождешься и тв буешь закрашен!!!
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