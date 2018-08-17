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Ближайшие пять лет будут ещё теплее, чем прогнозируется в связи глобальным потеплением.

Такой вывод следует из новой методики, испытанной специалистами-климатологами. Они считают серьёзное потепление на планете неизбежным. Учёные пришли к заключению, что следующие пять лет на Земле будут аномально жаркими. Это связано с повторяемостью данных явлений. К такому выводу одновременно пришли французские и голландские специалисты, занявшиеся разработкой принципиально нового инструмента, который сможет предсказывать климат.

в основе прогнозов лежит статистика. Именно она позволяет вычисление вероятностей того, когда на Земле произойдут экстремальные явления, и частоты их повторяемости.

Учёные произвели анализ того, как менялся климат в течение последних 50-ти лет. На базе этого они пришли к определённым выводам.

Согласно им, для аномально высоких температур, характерных для периода 2016 – 2017 годов, такой режим сохранится и в течение ближайших пяти лет. При этом, для океана действие прогноза распространяется на более долгосрочный период.

Климатологи полагают, что причиной этому является глобальное потепление, которое прогрессирует. Климат на планете сможет нормализоваться не раньше 2022 года.

Источник: vesti.ru

Фото: pixabay.com