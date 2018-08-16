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Певица Земфира пообщалась с фанатами и ответила на вопросы о своих отношениях с актрисой и режиссером Ренатой Литвиновой. Обратная связь с исполнительницей происходила в комментариях под одним из постов на ее странице во «ВКонтакте».

«То, что вам хочется видеть как каминг-аут, невозможно по многим причинам. Я очень люблю Ренату, это мой самый близкий человек и мой самый лучший друг. При этом у нее есть мужчина, отец ее дочери, человек, которого я очень уважаю. Вы что-то себе придумали. Вам нравится так думать. Но действительность иная. Так тоже бывает», — написала артистка.

Она добавила, что для нее Литвинова — уникум и больше, чем талант. «Рената — мое все. Меня не было бы без нее», — отметила Земфира.

Источник: lenta.ru