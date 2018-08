В мире |

Более 350 американских изданий намерены опубликовать редакционные статьи, в которых журналисты выступят в поддержку свободы прессы и против критики президента США Дональда Трампа в адрес СМИ.

"Более 350 новостных СМИ со всей страны присоединились к кампании в поддержку свободной прессы", - говорится на сайте газеты The Boston Globe, которая организовала эту акцию.

"Основой политики президента Трампа являются непрерывные нападки на свободную прессу. Журналистов считают не соотечественниками, а "врагами народа", - отмечается в сообщении издания.

Среди американских СМИ, которые уже в рамках кампании опубликовали статьи с критикой действий Трампа - The New York Times, The Daily Telegraph и The News and Tribune.

К акции также присоединились некоторые зарубежные издания - в частности, свою колонку опубликовала британская The Guardian.

"Дональд Трамп - не первый президент США, который выступает с нападками на прессу и считает, что к нему относятся несправедливо. Но он стал первым, кто, по всей видимости, придерживается заранее просчитанного и последовательного политического курса, направленного на то, чтобы подорвать, сделать нелегитимной и даже поставить под угрозу работу прессы", - пишет британская газета.

