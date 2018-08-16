Турция заявила о начале нормализации отношений с Евросоюзом (1)
В мире | 16 августа 2018 года, 19:42
Отношения Турции с ЕС начали нормализовываться, Анкара намерена продолжить переговоры об упрощении визового режима с Евросоюзом, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на фоне кризиса Анкары и Вашингтона.
Как сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого президента в среду, президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону отношения двух стран, канцлер отметила важность турецкой экономики для ФРГ. Намечены телефонные переговоры Эрдогана и президента Франции Эммануэля Макрона.
Фото: pixabay.com
Ну да там отимели и больше не хотят, значит надо подставить задницу другому партнеру! Проститутка одним словом.
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