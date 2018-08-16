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Отношения Турции с ЕС начали нормализовываться, Анкара намерена продолжить переговоры об упрощении визового режима с Евросоюзом, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на фоне кризиса Анкары и Вашингтона.

Как сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого президента в среду, президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону отношения двух стран, канцлер отметила важность турецкой экономики для ФРГ. Намечены телефонные переговоры Эрдогана и президента Франции Эммануэля Макрона.

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