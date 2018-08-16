Дания возведет забор на границе с Германией (3)

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В мире | 16 августа 2018 года, 18:08

Дания собирается начать строительство 70-километрового забора на границе с Германией. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Эта конструкция должна защитить датских домашних свиней от немецких диких кабанов, являющихся разносчиками африканской чумы свиней. Отмечается, что ни в самом королевстве, ни в Германии ни разу не фиксировались случаи этого заболевания, однако они были зарегистрированы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Ограждение высотой полтора метра возведут в 2019 году. Строительство забора обойдется в 11 миллионов евро.

Многие уверены, что ограждение не поможет решить проблему, а экологи опасаются, что забор помешает миграции других животных — оленей, волков, выдр, лис.

Источник: lenta.ru

Комментарии 3
...49 минут назад
разносчики африканской чумы не кабаны. Разносчики, люди...заинтересованные люди.но,они уже не люди...


а кто то говорит, ничего личного,это просто бизнес.
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ывапвп56 минут назад
Это каким же нужно быть бараном, чтобы поверить в эту сказку со свиньями :)
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Nitj1 час назад
No dešovij korm dļa svinjei s dobavkami opilok, budut zavozitj. "Otkat"?
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