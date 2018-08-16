Дания возведет забор на границе с Германией (3)
В мире | 16 августа 2018 года, 18:08
Дания собирается начать строительство 70-километрового забора на границе с Германией. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Эта конструкция должна защитить датских домашних свиней от немецких диких кабанов, являющихся разносчиками африканской чумы свиней. Отмечается, что ни в самом королевстве, ни в Германии ни разу не фиксировались случаи этого заболевания, однако они были зарегистрированы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.
Ограждение высотой полтора метра возведут в 2019 году. Строительство забора обойдется в 11 миллионов евро.
Многие уверены, что ограждение не поможет решить проблему, а экологи опасаются, что забор помешает миграции других животных — оленей, волков, выдр, лис.
Источник: lenta.ru
а кто то говорит, ничего личного,это просто бизнес.