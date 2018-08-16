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Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и оставил российского режиссера Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 сентября.

Издание подчеркивает, что на заседании суда Серебренников вновь заявил о своей невиновности.

«Следующий год в России объявлен Годом театра, но я уже год под домашним арестом — у меня свой год театра. За этот «год театра» следствие не нашло ничего, что оправдывало бы мою изоляцию от общества и что доказывало бы мою вину», — подчеркнул режиссер.

Ранее адвокат Кирилла Серебренникова обвинила следователей в фальсификации протокола допроса одной из ключевых свидетельниц, бывшего специалиста по кадрам и бухгалтера «Седьмой студии» Ларисы Войкиной.

В мае 2017 года СК завел уголовное дело о хищении бюджетных средств, которые были выделены на культурные проекты.