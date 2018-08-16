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Крупные турецкие ретейлеры прекратили принимать от клиентов заказы на мобильные телефоны iPhone американской компании Apple. Об этом в четверг пишет газета Hürriyet.

По ее данным, только торговая площадка Dogubank (стамбульский рынок электроники), которая является одним из крупнейших импортеров электроники в Стамбуле, отменила заказы на iPhone на сумму около $50 млн. Телефоны должны были прийти в Турцию в октябре и ноябре.

Американские телефоны решил не импортировать еще ряд основных фирм и рынков, занимающихся розничной торговлей электроникой в Стамбуле. Помимо продукции Apple, компании не принимают заказы и на другие виды электронной продукции из США.

По информации газеты Sabah, заказы на импорт iPhone прекратились и в азиатской части Турции. Многие ретейлеры начинают разрывать или корректировать контракты с американскими компаниями, производящими электронику. Многие продавцы со своих витрин убрали устройства американского производства.

На такие меры местные продавцы пошли в знак солидарности с властями республики.

14 августа президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении бойкотировать электронную продукцию производства США, которых он считает ответственными за намеренную атаку на турецкую лиру, резко потерявшую в цене за последнее время.

По его словам, "Америка экономически нападает не только на Турцию, но на Китай и Россию, Иран и Европу, даже на Канаду".

В качестве одной из мер противодействия он предложил бойкот электроники из США, сказав, что "у них есть iPhone, но есть ведь и Samsung, а в Турции есть компания Vestel, производящая отечественные смартфоны.

Фото: pixabay.com