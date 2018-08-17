В мире |

Самолет германской авиакомпании Condor с 281 пассажиром на борту, следовавший из египетского города Хургада в Дюссельдорф, совершил в четверг вечером вынужденную посадку в Международном аэропорту города Ханья на греческом острове Крит в связи с сообщением о бомбе на борту. Об этом сообщил греческий новостной портал newsbomb.gr.

Официально причина вынужденной посадки не сообщалась.

По данным портала, ссылающегося на источники на Крите, в аэропорту сейчас находятся усиленное подразделение полиции и отряд специального назначения, которые проводят проверку лайнера. Его пассажиры были эвакуированы в штатном порядке и отведены в помещение аэропорта. Сам самолет находится на стоянке между аэропортом и американской военно-воздушной базой Суда.

Портал отмечает, что не впервые самолеты, летающие по египетскому маршруту, совершают вынужденные посадки на Крите из-за угрозы взрыва на борту. Так было в 2015 году с самолетом авиакомпании Condor и в 2016 году с лайнером Egypt Air.

Фото: pixabay.com