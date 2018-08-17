Cлежка за пользователями Google работает даже при отключении функции (+ОПРОС) (2)
Компания Google уточнила настройки сервиса "История местоположения" пользователя, которые, как оказалось, продолжают действовать даже при отключенной функции.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что некоторые приложения Google сохраняют местоположение пользователя, даже если он отключил услуги сервиса.
В четверг справочная страница Google сообщила, что "настройки этой функции не влияют на другие сервисы вашего устройства… некоторые данные о местоположении могут быть сохранены, если вы используете другие сервисы, такие как Search или Maps".
По данным агентства, ранее на странице сообщалось, что с отключением "Истории местоположения" информация о передвижениях пользователя не сохраняется.
"Мы обновили наши пояснения относительно "Истории местоположения", чтобы сделать их более соответствующими и ясными", — говорится в заявлении Google.
Фото из Flickr/GuillermoJM; Pixabay.com
Все разговоры о том, что это из-за борьбы с терроризмом абсолютно не убеждают, потому что те запредельные средства, которые тратятся на слежку не привели к предотвращению громких терактов или задержке значительного числа террористов.
На практике мы видим катастрофические провалы спецслужб, когда даже имея абсолютно точную информацию по террористам (как например в Бостоне), они ухитряются проворонить и допустить теракты.
Ответ может быть абсолютно прост - следящие просто боятся нормальных людей и слежка это попытка контролировать и манипулировать людьми, лишая их права на частную жизнь и свободу убеждений.
Это фактический отказ от главного достижения демократии - свободы личности.