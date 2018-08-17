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Компания Google уточнила настройки сервиса "История местоположения" пользователя, которые, как оказалось, продолжают действовать даже при отключенной функции.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что некоторые приложения Google сохраняют местоположение пользователя, даже если он отключил услуги сервиса.

В четверг справочная страница Google сообщила, что "настройки этой функции не влияют на другие сервисы вашего устройства… некоторые данные о местоположении могут быть сохранены, если вы используете другие сервисы, такие как Search или Maps".

По данным агентства, ранее на странице сообщалось, что с отключением "Истории местоположения" информация о передвижениях пользователя не сохраняется.

"Мы обновили наши пояснения относительно "Истории местоположения", чтобы сделать их более соответствующими и ясными", — говорится в заявлении Google.

Фото из Flickr/GuillermoJM; Pixabay.com