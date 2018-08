В мире |

Вокруг Марса сейчас вращается астероид, названный в честь американской певицы Ареты Франклин. Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте NASA в Twitter.

"Мы опечалены потерей Ареты Франклин", — говорится в сообщении космического агентства. "Астероид 249516 Арета, найденный нашей миссией NEOWISE и названный в честь певицы, чтобы почтить память "королевы соула", продолжит вращаться вокруг Марса".

We’re saddened by the loss of Aretha Franklin. Asteroid 249516 Aretha, found by our NEOWISE mission and named after the singer to commemorate the #QueenOfSoul, will keep orbiting beyond Mars. See more details: https://t.co/NlW4vkmKDq pic.twitter.com/yZ0E5ofSQT