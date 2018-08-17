В честь Ареты Франклин назван астероид (2)

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В мире | 17 августа 2018 года, 09:28

Вокруг Марса сейчас вращается астероид, названный в честь американской певицы Ареты Франклин. Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте NASA в Twitter.

"Мы опечалены потерей Ареты Франклин", — говорится в сообщении космического агентства. "Астероид 249516 Арета, найденный нашей миссией NEOWISE и названный в честь певицы, чтобы почтить память "королевы соула", продолжит вращаться вокруг Марса".

Этот астероид был обнаружен в 2010 году, его диаметр — более 4 км. Спустя 4 года он получил имя певицы.

Арета Франклин умерла в минувший четверг, ей было 76 лет. Несколько лет певица боролась с раком поджелудочной железы. Будущая "королева соула" и одна из наиболее успешных в коммерческом отношении певиц в мире начала карьеру в 1960-е годы. В 1987 году она стала первой женщиной, чья имя появилось в американском Зале славы рок-н-ролла. Является лауреатом 18 премий "Грэмми".

Фото из Flickr/celiviel

Источник: РБК
Комментарии 2
Nitj1 час назад
Steroid.
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patriot2 часа назад
Ну всё, спать теперь не буду от такой новости.
Но нашего флага там нет, и значит не патриотично.
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