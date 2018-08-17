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Вокруг Марса сейчас вращается астероид, названный в честь американской певицы Ареты Франклин. Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте NASA в Twitter.

"Мы опечалены потерей Ареты Франклин", — говорится в сообщении космического агентства. "Астероид 249516 Арета, найденный нашей миссией NEOWISE и названный в честь певицы, чтобы почтить память "королевы соула", продолжит вращаться вокруг Марса".

We’re saddened by the loss of Aretha Franklin. Asteroid 249516 Aretha, found by our NEOWISE mission and named after the singer to commemorate the #QueenOfSoul, will keep orbiting beyond Mars. See more details: https://t.co/NlW4vkmKDq pic.twitter.com/yZ0E5ofSQT — NASA (@NASA) 16 августа 2018 г.

Этот астероид был обнаружен в 2010 году, его диаметр — более 4 км. Спустя 4 года он получил имя певицы.

Арета Франклин умерла в минувший четверг, ей было 76 лет. Несколько лет певица боролась с раком поджелудочной железы. Будущая "королева соула" и одна из наиболее успешных в коммерческом отношении певиц в мире начала карьеру в 1960-е годы. В 1987 году она стала первой женщиной, чья имя появилось в американском Зале славы рок-н-ролла. Является лауреатом 18 премий "Грэмми".

Фото из Flickr/celiviel