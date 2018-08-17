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Спустя два дня после публикации предварительного доклада большого жюри в Пенсильвании о сексуальном насилии католических священников над несовершеннолетними святой престол в Ватикане выступил с официальным заявлением. Оно опубликовано на сайте Vatican News.

«Что касается доклада, опубликованного на этой неделе в Пенсильвании, есть два слова, которые могут выразить чувства, охватывающие перед лицом этих ужасных преступлений: стыд и горе. Святой престол с большой серьезностью рассматривает работу, проделанную большим жюри Пенсильвании. Святой престол недвусмысленно осуждает сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних», — заявил директор пресс-службы святого престола Грег Берк.

В то же время в заявлении говорится, что в результате реформ католической церкви в США количество злоупотреблений в ней значительно сократилось. Описанные в докладе события относятся к началу 2000-х годов. «Святой престол призывает продолжать реформы и проявлять бдительность на всех уровнях католической церкви, чтобы помочь обеспечить защиту несовершеннолетних и уязвимых взрослых от посягательств.

Большое жюри присяжных Пенсильвании в докладе пришло к выводу, что ​за последние 70 лет более 300 католических священников совершили сексуальные домогательства в отношении, как минимум, 1000 детей. При этом руководители церкви делали все возможное, чтобы это скрыть, сообщает Voice of America.

Реальное число жертв насилия может достигать нескольких тысяч, говорится в докладе. ​«Представители церкви регулярно и преднамеренно описывали домогательство как баловство, шутливую борьбу и неуместное поведение. Но ничем из перечисленного эти действия не являлись. Это были сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних, в том числе — изнасилования», — цитирует VoA генерального прокурора Пенсильвании Джоша Шапиро.

Жертвами насилия со стороны священнослужителей в шести епархиях Пенсильвании стали как мальчики, так и девочки. Руководители церкви стремились предотвратить огласку этих преступлений, из более 300 упомянутых в докладе священников только против двух были выдвинуты уголовные обвинения.