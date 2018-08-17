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Актер Уилл Смит опубликовал на своем ютьюб-канале влог из России, куда он приехал, чтобы исполнить гимн чемпионата мира по футболу на закрытии турнира. В видео актер гуляет по Красной площади, показывает подготовку к своему выступлению, пьет водку и слушает российского исполнителя Антоха МС.

В середине июля Смит опубликовал в своем инстаграме видеопоздравление для американской рэп-исполнительницы Карди Би с рождением дочери, которое он записал на Красной площади. Момент съемок этого видео также попал во влог актера.

Источник: daily.afisha.ru