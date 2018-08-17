Главе МИД Австрии предложили уйти в отставку из-за приглашения Путину (6)

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В мире | 17 августа 2018 года, 19:56

Член Европарламента от Австрии, депутат из фракции «Зеленые - Европейский свободный альянс» Мишель Реймон попросил главу австрийского министерства иностранных дел Карин Кнайсль уйти в отставку из-за того, что она пригласила президента России Владимира Путина на свою свадьбу. Об этом политик написал в твиттере.

Реймон считает, что приглашение российского президента на свадьбу высокопоставленного чиновника Австрии может нанести внешнеполитический ущерб по имиджу страны.

«Бирюзово-голубое [коалиционное] правительство воспринимается как вытянутая рука российского режима в Евросоюзе и нехорошо влияет на репутацию нашей страны. Это не только австрийская, но и европейская проблема. Министр иностранных дел [Карин] Кнайссль несет за это ответственность и должна немедленно уйти в отставку, чтобы предотвратить нанесение ущерба Австрии. Если она не пойдет на это добровольно, федеральный канцлер должен сегодня выйти с предложением к президенту о ее увольнении», — написал 16 августа Реймон.

По его словам, свадьба главы МИД Австрии — это, в первую очередь, частный праздник, поэтому это событие не должно повлиять на внешнеполитическое позиционирование Австрии в целом.

Ранее в Австрии также подвергли критике приглашение президента России Владимира Путина на свадьбу главы австрийского МИД Карин Кнайсль, которая состоится 18 августа. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил присутствие российского лидера на церемонии бракосочетания, куда Путин заедет перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.

Фото: flickr.com/Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

Источник: Газета.ru
Комментарии 6
Патриот 5 часов назад
Надо отключить газ идиотам!
1
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Алла24 минуты назад
Ватник...что такое ватник,вата?

Как назвать латышей? Солома?? Такое чувство,что вместо мозгов у вас солома,сено!
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Н 5 часов назад
Да кто ты такой вообще?! Ты даже не понимаешь, о чём рассуждаешь здесь. Умник! Звездобол Иванович!
4
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