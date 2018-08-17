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КНДР заявила, что США должны подписать с ней мирный договор, чтобы снять напряженность на Корейском полуострове и обеспечить взаимное доверие, сообщает северокорейская газета «Нодон синмун».

«Нет никаких причин для того, чтобы игнорировать договор об окончании войны. Это предварительный и важный процесс, призванный заложить основу для разрядки напряженности и установления прочного мира на Корейском полуострове», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее КНДР отвергла составленный для нее в США план денуклеаризации, назвав его «бандитским», а госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын нарушает обязательства по денуклеаризации корейского полуострова, действуя вне рамок резолюций Совета Безопасности ООН.

Перемирие по итогам Корейской войны 1950-1953 годов было подписано 27 июля 1953 года, договор об окончании войны до сих пор не подписан.