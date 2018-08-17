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16-летнего школьника из Мельбурна обвинили во взломе серверов компании Apple. В течение года он несколько раз подключался к серверам и скачал около 90 гигабайт информации. Об этом сообщает The Age.

Расследование в отношении подростка начали после того, как в компании заметили неавторизованный доступ к серверам и пресекли его. Дома у школьника были изъяты два макбука, телефон и жесткий диск.

На одном из устройств полиция обнаружила папку Hacky Hack Hack, где хранились инструкции и другая информация о кибератаках, также австралиец рассказывал о своих успехах в мессенджере WhatsApp.

Школьник признал свою вину и признался в том, что очень любит Apple и мечтает там работать. В компании заявили, что во время взлома личные данные пользователей не были под угрозой.

Источник: daily.afisha.ru