Военные так и не нашли пропавшую в Эстонии ракету (1)
Военные Эстонии до настоящего времени не имеют сведений, что именно произошло с ракетой, которую по ошибке выпустил в небе страны истребитель испанских ВВС, заявил в пятницу командующий военно-воздушных сил страны Рийво Валге.
Истребитель Eurofighter Typhoon 7 августа ошибочно выпустил в южной части Эстонии ракету "воздух-воздух" AMRAAM. Предположительно, она, пролетев около 80 километров, упала в болотистом лесу в районе заповедника Эндла. При этом место ее падения военные так и не нашли, как не были обнаружены и фрагменты ракеты. Поисковая операция была прекращена в пятницу 17 августа.
"Ракета могла взорваться в воздухе, она также могла уйти под землю и взорваться там", – заявил на пресс-конференции в Таллинне Валге.
При этом полковник не исключил, что AMRAAM могла упасть на землю и не сдетонировать.
Начальник штаба Сил обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что территория, где могла упасть ракета, весьма велика, и у Минобороны нет ресурсов, чтобы ее тщательно обследовать.
Военные снова предупредили местных жителей, что при возможном обнаружении боеприпаса или его частей нужно незамедлительно вызвать спасателей и полицию.
AMRAAM – американская ракета класса "воздух-воздух" средней дальности, у нее есть режим самоликвидации. Длина ракеты составляет 3,7 метра, диаметр – 18 сантиметров, вес – около 152 килограммов.
Источник: ria.ru
Фото: Flickr/piyushupadhyay