В мире |

Военные Эстонии до настоящего времени не имеют сведений, что именно произошло с ракетой, которую по ошибке выпустил в небе страны истребитель испанских ВВС, заявил в пятницу командующий военно-воздушных сил страны Рийво Валге.

Истребитель Eurofighter Typhoon 7 августа ошибочно выпустил в южной части Эстонии ракету "воздух-воздух" AMRAAM. Предположительно, она, пролетев около 80 километров, упала в болотистом лесу в районе заповедника Эндла. При этом место ее падения военные так и не нашли, как не были обнаружены и фрагменты ракеты. Поисковая операция была прекращена в пятницу 17 августа.

"Ракета могла взорваться в воздухе, она также могла уйти под землю и взорваться там", – заявил на пресс-конференции в Таллинне Валге.

При этом полковник не исключил, что AMRAAM могла упасть на землю и не сдетонировать.

Начальник штаба Сил обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что территория, где могла упасть ракета, весьма велика, и у Минобороны нет ресурсов, чтобы ее тщательно обследовать.

Военные снова предупредили местных жителей, что при возможном обнаружении боеприпаса или его частей нужно незамедлительно вызвать спасателей и полицию.

AMRAAM – американская ракета класса "воздух-воздух" средней дальности, у нее есть режим самоликвидации. Длина ракеты составляет 3,7 метра, диаметр – 18 сантиметров, вес – около 152 килограммов.

Источник: ria.ru

Фото: Flickr/piyushupadhyay