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Власти города Санта-Марта в Колумбии призвали местных жителей отказаться от секса из-за 40-градусной жары. Об этом сообщает Associated Press.

Глава городского департамента здравоохранения Хулио Салас заявил, что местным жителям и туристам города, что на побережье Карибского моря, необходимо пить больше жидкости. Кроме того, он призвал их носить одежду свободного кроя. Он также отметил, что больницы забиты пациентами, которые страдают от последствий теплового удара.

Между тем, эксперты Американской ассоциации кардиологов ранее заявляли, что секс считается умеренной физической активностью. На сердце он влияет, как подъем по лестнице.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com