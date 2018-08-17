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Президент США Дональд Трамп заявил, что уже сделал свою страну великой. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Своей публикацией Трамп ответил на недавнее высказывание члена Демократической партии, губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо о том, что Америка "никогда не была такой уж великой".

"Ух ты! Серьезный отпор губернатору Эндрю Куомо в ответ на его поистине глупое заявление о том, что Америке не хватает величия. Я уже вновь сделал Америку великой! Просто взгляните на рынки, рабочие места, вооруженные силы — мы устанавливаем рекорды и сделаем еще лучше! Эндрю оплошал! Ошибочка вышла!" — написал Трамп.

Как отметил президент, подобные высказывания могут навредить политической карьере Куомо, добавив, что многие хотят отставки губернатора.

"Когда политик признает, что "мы не намерены вновь сделать Америку великой", то, похоже, не так уж много причин за него голосовать", — говорится в публикации американского лидера.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com