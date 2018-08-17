Трамп заявил, что уже сделал Америку великой (5)

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В мире | 17 августа 2018 года, 21:17

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже сделал свою страну великой. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Своей публикацией Трамп ответил на недавнее высказывание члена Демократической партии, губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо о том, что Америка "никогда не была такой уж великой".

"Ух ты! Серьезный отпор губернатору Эндрю Куомо в ответ на его поистине глупое заявление о том, что Америке не хватает величия. Я уже вновь сделал Америку великой! Просто взгляните на рынки, рабочие места, вооруженные силы — мы устанавливаем рекорды и сделаем еще лучше! Эндрю оплошал! Ошибочка вышла!" — написал Трамп.

Как отметил президент, подобные высказывания могут навредить политической карьере Куомо, добавив, что многие хотят отставки губернатора.

"Когда политик признает, что "мы не намерены вновь сделать Америку великой", то, похоже, не так уж много причин за него голосовать", — говорится в публикации американского лидера.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
Лиепая 1 час назад
Гитлер тоже что то подобное бормотал . Жаль,что столько много народу погибло. Неужели все политики в мире ДЕБИЛЫ????????? Никто не думает ни о чём,кроме как о деньгах??? После смерти--------деньги не понадобятся.
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Патриот 54 минуты назад
Великая Америка сосчитается с великой кучей дерьма и все об этом знают кроме Трампа и американцев. Гитлер тоже так думал, но обосрался!
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Дух времени.29 минут назад
Он реально патриот своей страны.
Судя по тому, как он РАКОМ поставил всю Европу, а Прибалтику выпотрошил в ноль вообще.и при этом заставил, что бы целовали в задницу и кричали драуги-драуги.То да он молодец.Но! Молодец для своей страны.А вы , ХАЛДЕИ. как были в лаптях так в них и будете.
Так что.
Каждому своё.
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