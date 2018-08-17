Мужчина выбил дверное стекло в рижском автобусе (3)

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В мире | 17 августа 2018 года, 21:24

14 августа за помощью к сотрудникам Управления оперативного руководства и надзора за безопасностью РМП обратился молодой человек. Парень рассказал, что неподалеку от памятника Свободы на остановке общественного транспорта агрессивно настроенный мужчина выбил стекло в двери автобуса.

Стражи порядка незамедлительно отправились на указанную остановку, где стоял автобус 6-го маршрута. Водитель автобуса открыл двери и впустил полицейских.

Внутри находился мужчина 1983 года рождения, остальные пассажиры к тому времени уже вышли из автобуса. На вопрос, почему мужчина разбил дверное стекло автобуса, он ответил, "что это за двери такие, которые можно выбить ногой”.

Также хулиган обвинил водителя автобуса в том, что он открыл двери не сразу.

На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции.

Комментарии 3
Патриот 48 минут назад
Дурной башкой не пробывал?
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patriot26 минут назад
Это будущий патриот.
В сейм его.
Такие в Латвии нужны...
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R/S1 час назад
Срочно устроить его на работу, водителем автобуса!!!
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