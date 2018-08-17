В мире |

14 августа за помощью к сотрудникам Управления оперативного руководства и надзора за безопасностью РМП обратился молодой человек. Парень рассказал, что неподалеку от памятника Свободы на остановке общественного транспорта агрессивно настроенный мужчина выбил стекло в двери автобуса.

Стражи порядка незамедлительно отправились на указанную остановку, где стоял автобус 6-го маршрута. Водитель автобуса открыл двери и впустил полицейских.

Внутри находился мужчина 1983 года рождения, остальные пассажиры к тому времени уже вышли из автобуса. На вопрос, почему мужчина разбил дверное стекло автобуса, он ответил, "что это за двери такие, которые можно выбить ногой”.

Также хулиган обвинил водителя автобуса в том, что он открыл двери не сразу.

На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции.