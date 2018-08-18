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Пекин выразил протест в связи с публикацией в США доклада о вооруженных силах Китая, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Доклад о китайской армии опубликован в пятницу, в нем высказано предположение, что Пекин обучает свои вооруженные силы "ударам против США и союзников".

"В вышеуказанном докладе США не учитываются реальные факты, делаются абсурдные комментарии относительно оборонного строительства Китая, а также безответственные заявления относительно суверенитета и территориальной целостности Китая. Китайская сторона выражает резкий протест в связи с этим", — говорится в заявлении Лу Кана, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

В сообщении подчеркивается, что Пекин твердо придерживается мирного пути развития, а его военная политика носит строго оборонительный характер.

"Проведение оборонного строительства с целью защиты независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности – законное право любого суверенного государства, является полностью оправданным, в этом нет ничего, что заслуживало бы порицания", — говорится в заявлении.

Представитель внешнеполитического ведомства Китая призвал американскую сторону отбросить мышление "холодной войны" и устаревшую концепцию "игры с нулевой суммой", объективно и рационально оценивать стратегические намерения и оборонное строительство Китая, прекратить ежегодно публиковать "безответственные доклады". Лу Кан также призвал власти США реальными действиями содействовать стабильному развитию двусторонних отношений.

Источник: ria.ru