В мире |

Число жертв обрушения эстакады автомобильного моста в итальянской Генуе достигло 41 человека: при разборе завалов на месте трагедии спасатели обнаружили автомобиль с тремя погибшими — отцом, матерью и девятилетним сыном, передает 360.

В больницах остаются 10 пострадавших, двое считаются пропавшими без вести. Поисковая операция продолжается.

15 августа власти Генуи объявили режим ЧС на ближайший год.

Компанию Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны, решено оштрафовать на 150 млн евро.

Обрушение 200-метрового участка автотрассы в Генуе произошло днем 14 августа. Мост был построен в 1960-е годы и недавно ремонтировался, но после трагедии итальянские СМИ сразу же начали приводить данные о том, что его крайне некачественно обслуживали.

Источник: polit.ru