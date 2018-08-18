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Американские власти пытаются добиться от Facebook Inc. изменения алгоритма шифрования в мессенджере, чтобы правоохранительные органы могли прослушивать голосовые сообщения и звонки фигурантов уголовных дел.

Facebook оспаривает эти требования Министерства юстиции США в суде, сообщает Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника.

По их словам, это уже не первый случай, когда от компании, владеющей социальной сетью и одноименным мессенджером для ее пользователей, требуют доступа к пользовательским данным.

При этом и сама компания, и подавшее иск министерство юстиции отказались комментировать эту информацию.

По словам источников информагентства, нынешний иск связан с делом MS-13 (Mara Salvatrucha, «бригада сальвадорских бродячих муравьев») — одной из самых многочисленных уличных банд Центральной и Северной Америки, которая орудует в США, Мексике, Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале.

Американский лидер Дональд Трамп часто приводит ее как пример слабости иммиграционной политики Соединенных Штатов, называя членов банды «животными».

Если власти США выиграют иск к Facebook, эта победа станет прецедентом для того, чтобы добиться таких же уступок от владельцев других популярных мессенджеров — например Signal (им пользуются 1 млрд человек) или WhatsApp.

Источник: polit.ru

Фото: pexels.com