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Родительский совет по телевидению США направил обращение генеральному директору Netflix с требованием убрать из сервиса эротический триллер «Желание» аргентинского режиссера Диего Каплана. По мнению совета, фильм содержит сцену, в которой девятилетняя девочка мастурбирует с помощью подушки.

По сюжету две девочки смотрят ковбойский фильм Джона Форда, сидя на подушках. Старшая девочка, как считают представители совета, «ерзает на подушке с целью достичь оргазма», а младшая за ней наблюдает. Члены совета обеспокоены тем, что съемки в фильме могли травмировать психику актрис.

Премьера «Желания» состоялась на Netflix в декабре 2017 года. Сейчас фильм недоступен. Представители сервиса отказались комментировать открытое письмо родительской организации.

Фото: thefourohfive.com