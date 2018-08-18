Деноминация в Венесуэле: минимальную зарплату увеличили в 60 раз (5)

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В мире | 18 августа 2018 года, 14:22

Власти Венесуэлы в несколько десятков раз увеличили минимальную зарплату в стране перед намеченной на 20 августа деноминацией и решили привязать минимальный доход к стоимости собственной криптовалюты петро.

В ходе деноминации с купюр в Венесуэле уберут пять нулей. Новая валюта будет называться "суверенный боливар".

"Я решил внедрить новую минимальную зарплату, привязанную к петро, и поэтому зафиксировал минимальную зарплату для всех на уровне в 1800 суверенных боливаров или 0,5 петро", - цитирует газета Nacional президента страны Николаса Мадуро.

Кроме того, он объявил об увеличении НДС с 12% до 16%.

С учетом объявленных изменений минимальная зарплата в Венесуэле вырастет почти в 60 раз с существующего уровня в 3 млн боливаров, до которого она была поднята в июне. Для сравнения, стоимость доллара США на черном рынке в настоящее время приблизилась к 6 млн боливаров.

Острый социально-экономический кризис, который Венесуэла переживает в последние годы, вынуждает многих ее граждан покидать родину. По данным властей Колумбии, только в эту страну за последние полтора года из Боливарианской Республики перебрались более миллиона человек.

Источник: tass.ru

Комментарии 5
Патриот 1 час назад
Хоть в сто раз. Там покупать нечего кроме туалетной бумаги! Прилавки полностью пустые, за кусок хлеба тебя линчевать могут прямо на улице.
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Саня2 часа назад
Суверенный срубль.
Такая же недострана, сидящая на нефтяной игле, как и срашка.
Тоже, как и сруские, научились гнать её заграницу за бесценок, так и недогадавшись, что из неё можно произвести, кроме калош.
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Патриот 1 час назад
Саня! Тебе нравится быть чмом, гордись этим, наверняка тебя с самого детства чморили а теперь ты отрываешься как шакал по интернету спрятавшись за экран. Если ты чмо хоть немного чувствуешь себя существом с писькой с переди, выходи на ринг, там получишь незабываемое удовольствие. Ведь рано или поздно все равно найду тебя, но условия будут другие.
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