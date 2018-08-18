Деноминация в Венесуэле: минимальную зарплату увеличили в 60 раз (5)
Власти Венесуэлы в несколько десятков раз увеличили минимальную зарплату в стране перед намеченной на 20 августа деноминацией и решили привязать минимальный доход к стоимости собственной криптовалюты петро.
В ходе деноминации с купюр в Венесуэле уберут пять нулей. Новая валюта будет называться "суверенный боливар".
"Я решил внедрить новую минимальную зарплату, привязанную к петро, и поэтому зафиксировал минимальную зарплату для всех на уровне в 1800 суверенных боливаров или 0,5 петро", - цитирует газета Nacional президента страны Николаса Мадуро.
Кроме того, он объявил об увеличении НДС с 12% до 16%.
С учетом объявленных изменений минимальная зарплата в Венесуэле вырастет почти в 60 раз с существующего уровня в 3 млн боливаров, до которого она была поднята в июне. Для сравнения, стоимость доллара США на черном рынке в настоящее время приблизилась к 6 млн боливаров.
Острый социально-экономический кризис, который Венесуэла переживает в последние годы, вынуждает многих ее граждан покидать родину. По данным властей Колумбии, только в эту страну за последние полтора года из Боливарианской Республики перебрались более миллиона человек.
Источник: tass.ru
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