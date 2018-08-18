СМИ: в Польше перевернулся автобус с украинцами, пострадал 51 человек (2)
В мире | 18 августа 2018 года, 10:47
В Польше произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, а еще 51 был доставлен в медицинские учреждения. Об этом сообщает TVN24.
Как отмечается, инцидент произошел 17 августа. Экскурсионный автобус с украинскими туристами двигался к границе со Словакией, но упал со склона в Подкарпатском воеводстве, а затем перевернулся.
«Три человека погибли и 51 человек госпитализирован. Девять из них получили серьезные ранения», — говорится в сообщении.
Источник: gazeta.ru
Фото: pixabay.com
Вот если бы упал самолёт с Пидаршенком и его бандой хлопал бы в ладоши. Простых украинцев от души жалко. Выздоровления им и здоровья.
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Молодцы поляки. По работе бывает общаюсь. Эти парни не церемонятся с хохлами .
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