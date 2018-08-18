СМИ: в Польше перевернулся автобус с украинцами, пострадал 51 человек (2)

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В мире | 18 августа 2018 года, 10:47

В Польше произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, а еще 51 был доставлен в медицинские учреждения. Об этом сообщает TVN24.

Как отмечается, инцидент произошел 17 августа. Экскурсионный автобус с украинскими туристами двигался к границе со Словакией, но упал со склона в Подкарпатском воеводстве, а затем перевернулся.

«Три человека погибли и 51 человек госпитализирован. Девять из них получили серьезные ранения», — говорится в сообщении.

Источник: gazeta.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
Патриот 6 часов назад
Вот если бы упал самолёт с Пидаршенком и его бандой хлопал бы в ладоши. Простых украинцев от души жалко. Выздоровления им и здоровья.
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Мр.Джонс Яниетис младший2 часа назад
Молодцы поляки. По работе бывает общаюсь. Эти парни не церемонятся с хохлами .
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