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Украинская компания «Мотор Сич» вопреки интересам США продала Китаю двигатели для боевых самолетов. Об этом сообщает The Washington Times.

По информации издания, компания заключила контракт, предполагающий поставку 250 двигателей на 380 миллионов долларов, еще в 2016 году. Тогда были поставлены 20 двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10.

Бывший советник комитета Сената США по международным отношениям Уильям Триплетт заявил, что Украина использует деньги американских налогоплательщиков и наносит удар по военно-морскому флоту США.

Эксперт international Strategy and Assessment Center Рик Фишер считает, что Вашингтон должен оказать давление на Киев, чтобы заблокировать поставки двигателей.

Между тем, украинская компания Мотор Сич прокомментировала статью The Washington Times, в которой эксперты критикуют Украину за сотрудничество с Китаем.

"Только слепой не увидит за всей поднятой шумихой лоббирования интересов российских производителей. Это долгожданная помощь военно-промышленному комплексу России. Такие методы имеют все признаки недобросовестной конкуренции", − говорится в заявлении Мотор Сич.

В компании напомнили, что после событий 2014 год Мотор Сич лишилась традиционного рынка сбыта в России, и отметили, что в случае разрыва контракта с Китаем на поставки двигателей АИ-222 Пекин будет закупать аналогичные моторы российского производства.

Источник: lenta.ru

Фото: topwar.ru