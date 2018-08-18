Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан (2)
В мире | 18 августа 2018 года, 15:08
В Швейцарии умер бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Ему было 80 лет. Об этом сообщили представители Международной организации по миграции ООН.
Кофи Аннан занял пост генсека Организации Объединённых Наций в 1997 году. Он занимал данную должность на протяжении десяти лет. В 2001 году он стал обладателем Нобелевской премии мира.
После ухода с должности генерального секретаря организации, он занимался разрешением конфликта в Сирии в статусе специального посланника ООН. Кроме того, он возглавлял организацию "Старейшины", которая была создана Нельсоном Манделой.
Источник: life.ru
Ни какого сожеления! Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия, и куча других стран на его совести которые почти полностью уничтожены с его глубокого молчания прикрывающим свой зад.
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Не так был страшен Кофий,как его Анан
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