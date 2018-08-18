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В Швейцарии умер бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Ему было 80 лет. Об этом сообщили представители Международной организации по миграции ООН.

Кофи Аннан занял пост генсека Организации Объединённых Наций в 1997 году. Он занимал данную должность на протяжении десяти лет. В 2001 году он стал обладателем Нобелевской премии мира.

После ухода с должности генерального секретаря организации, он занимался разрешением конфликта в Сирии в статусе специального посланника ООН. Кроме того, он возглавлял организацию "Старейшины", которая была создана Нельсоном Манделой.

Источник: life.ru