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Согласно одной из версий, которую выдвинула австрийская пресса, выступление казаков может стать подарком российского лидера новобрачным.

Гастроли артистов Кубанского казачьего хора в Австрии, куда 18 августа приедет президент России Владимир Путин, планирующий посетить свадьбу главы австрийского МИД, обойдутся в 1,8 миллиона рублей (23,463 евро).

Это следует из документов на сайте государственных закупок, на которые обратила внимание Русская служба BBC.

В поездку, которая проходит с 17 по 19 августа, отправились 17 участников ансамбля. Трое из них повезут с собой баяны, один — контрабас. Музыканты остановились в отеле Loisium Wine & Spa Resort Südsteiermark, который находится неподалеку от ресторана, где пройдет свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Будут ли выплачиваться артистам гонорары, неизвестно.

53-летняя Кнайсль 18 августа сыграет свадьбу с бизнесменом Вольфгангом Майлингером. Президент России посетит мероприятие по приглашению невесты в частном порядке, однако министр Кнайсль планирует провести с ним рабочую беседу.

После визита в Австрию Путин отправится в Берлин для переговоров c канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: lenta.ru