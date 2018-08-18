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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что днем 18 августа youtube-канал радиостанции был взломан и удален неизвестными злоумышленниками.

При попытке открыть канал появляется сообщение «Такой канал не существует». По словам Венедиктова, «Эхо» переводит трансляции своих эфиров на другой канал, «Эхо Общество».

«Эхо Москвы» во время эфиров ведет прямую трансляцию из студии на youtube. Там же можно смотреть записи прошедших передач. На канал «Эха» подписаны 200 тысяч человек.

Источник: meduza.io