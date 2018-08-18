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Во время праздничных гуляний в честь свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль с Вольфгангом Майлингером приглашённый как почётный гость президент России Владимир Путин исполнил танец с невестой. Фотографию с танцем лидера России с главой австрийского дипведомства опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Также Карин Кнайсль и её супруг потанцевали с участниками казачьего ансамбля, которые вместе с Владимиром Путиным прибыли на церемонию бракосочетания, чтобы исполнить песню для молодожёнов.

Фото: телеграм-канал Life Shot