Путин станцевал с невестой на свадьбе главы МИД Австрии (10)

фото

В мире | 18 августа 2018 года, 20:01

Во время праздничных гуляний в честь свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль с Вольфгангом Майлингером приглашённый как почётный гость президент России Владимир Путин исполнил танец с невестой. Фотографию с танцем лидера России с главой австрийского дипведомства опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Также Карин Кнайсль и её супруг потанцевали с участниками казачьего ансамбля, которые вместе с Владимиром Путиным прибыли на церемонию бракосочетания, чтобы исполнить песню для молодожёнов.

фото

Фото: телеграм-канал Life Shot

Комментарии 10
Рижанин22 часа назад
Ай, да Вова, ай да молодец.
1
Ответить
Кеп2 часа назад
Супер. Молодцы
3
Ответить
Лёлик2 часа назад
Она тебя , на всю голову больную , забыла спросить...
2
Ответить