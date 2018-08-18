Путин станцевал с невестой на свадьбе главы МИД Австрии (10)
В мире | 18 августа 2018 года, 20:01
Во время праздничных гуляний в честь свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль с Вольфгангом Майлингером приглашённый как почётный гость президент России Владимир Путин исполнил танец с невестой. Фотографию с танцем лидера России с главой австрийского дипведомства опубликовал телеграм-канал Life Shot.
Также Карин Кнайсль и её супруг потанцевали с участниками казачьего ансамбля, которые вместе с Владимиром Путиным прибыли на церемонию бракосочетания, чтобы исполнить песню для молодожёнов.
Фото: телеграм-канал Life Shot
Ай, да Вова, ай да молодец.
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Супер. Молодцы
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Она тебя , на всю голову больную , забыла спросить...
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