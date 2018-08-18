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Канцлер ФРГ Ангела Меркель перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным выразила уверенность, что все спорные вопросы можно решить путем диалога.

"Мы продолжим те беседы, которые мы вели с министром иностранных дел (РФ Сергеем — ред.) Лавровым летом этого года и в Сочи. Конечно, мы будем говорить и по актуальным вопросам в сфере прав человека, о наших двусторонних отношениях", — заявила Меркель перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она напомнила, что сейчас проходит перекрестный год в сфере муниципального партнерства, в сентябре пройдет Петербургский диалог.

"По моему мнению, спорные вопросы можно решить путем диалога, поэтому я рада, что могу принимать господина Путина в качестве гостя здесь в Мезеберге", — добавила Меркель.

Источник: ria.ru