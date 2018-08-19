Теракт у Британского парламента: полиция открыла расследование (6)

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В мире | 19 августа 2018 года, 10:20

После инцидента в Лондоне британская полиция открыла официальное расследование в отношении предполагаемого преступника.

В ночь на воскресенье, 19 августа, стало известно, что уроженца Судана Салиха Хатера, обладающего британским паспортом, обвиняют в покушении на убийство. В ближайший понедельник 29-летний Хатер предстанет перед судом.

Утром во вторник, 14 августа, легковой автомобиль врезался в заграждение у здания парламента Великобритании. В результате этого три человека были ранены. Хатер был арестован вскоре после взрыва. Сотрудничать со следствием подозреваемый отказался. Мотивы его действий пока не устанавлены.

В рамках расследования преступления были проведены обыски в Бирмингеме, где живет Хатер, а также в городе Ноттингеме. Прокуратура рассматривает случай как теракт, с учетом характера преступления, символичного места его осуществления, а также гражданских лиц и полицейских как предполагаемые цели преступника.

По словам очевидцев, автомобиль врезался в толпу пешеходов и велосипедистов на скорости около 40-50 километров в час. Свидетели отмечают, что водитель обеими руками удерживал руль и смотрел только перед собой. После наезда он не обернулся, чтобы посмотреть, какой ущерб был причинен прохожим. По версии СМИ, мужчина мог находиться под действием лекарств или наркотиков.

Источник: Deutsche Welle
Комментарии 6
А шо так слабенько?1 час назад
Мотивы его действий пока не устанавлены.

Подсказываю- Новичка нанюхался.
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А что поделать?1 час назад
Patriots своей страны (новой страны),чего ещё ждать от таких. Чуть ли не пол страны латвийцен там живёт. Уже требуют там общения на латышском,хотят проводить праздники,целые школы.....Мало ли что можно ожидать,вдруг и такой знак протеста устроят.
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Anatoly10 минут назад
Сердобольным европейцам надо побольше завозить в свои страны так называемых беженцев,и ТЕ их обязательно отблагодарят за тёплый приём,за пособия,предоставление бесплатно жилья и бесплатного медобслуживания.Примеров в разных странах вполне достаточно.Лет через 10 в Европе произойдёт полное замещение коренного населения.Никто из принимающих чиновников не говорит - а чего это они так дружно все побежали в Европу из разных стран? Раньше сидели под пальмами,и ничего,а теперь,жертвуя жизнями на лодках едут в Европу. А в Европе,судя по всему нет больше пограничной и береговой охраны - кто хочет,может спокойно на резиновых лодках незаметно подъехать и сразу превратиться в бедного,несчастного беженца.Можно и документов не иметь,всё равно ты беженец,и неважно,с какой пальмы ты скатился вниз. Ведь рядом есть богатая Саудовская Аравия,которая с удовольствием примет своих единоверцев. Зачем-же бежать так далеко,аж до самой Швеции,где климат совсем не такой,как у них на пальмах. Пройдут годы,когда уже будет поздно что либо изменить,вот тогда только и поймут,кого(а главное зачем)приютили.И будет бегство наоборот коренного населения - из Европы в другие страны,которые не такие добрые,и которые отказываются принимать этих дезертиров.Таких,например,как Польша и Венгрия. Прозрение наступит. А как легко и быстро вчерашние погонщики верблюдов становятся гражданами европейских стран. А раз гражданин,значит это уже моя страна - что хочу,то и творю. Не нравится,уезжайте ,коренное население, в другие страны,будьте теперь вы беженцами,а НАМ и в вашей стране хорошо. Всё это будет,и очень скоро.
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