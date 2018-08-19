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Семь человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии, в результате преднамеренного наезда на них пьяного водителя во Франции. Об инциденте, произошедшем в ночь на воскресенье в городе Камбре на севере страны, сообщило агентство AFP.

По его информации, 18-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения пытался пройти в ночной клуб, но не был пропущен. Тогда он сел за руль своей машины и направил ее на охранника и находившихся поблизости людей.

Среди пострадавших находится сам охранник. Двое людей, получивших тяжелые ранения, срочно доставлены в ближайшие госпитали. По мнению врачей, их жизни находятся под угрозой. Остальные пять пострадавших также госпитализированы.

Водитель задержан и взят под стражу. Полицией города Камбре начато расследование.