Во Франции пьяный водитель въехал в толпу у ночного клуба (1)

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В мире | 19 августа 2018 года, 14:47

Семь человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии, в результате преднамеренного наезда на них пьяного водителя во Франции. Об инциденте, произошедшем в ночь на воскресенье в городе Камбре на севере страны, сообщило агентство AFP.

По его информации, 18-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения пытался пройти в ночной клуб, но не был пропущен. Тогда он сел за руль своей машины и направил ее на охранника и находившихся поблизости людей.

Среди пострадавших находится сам охранник. Двое людей, получивших тяжелые ранения, срочно доставлены в ближайшие госпитали. По мнению врачей, их жизни находятся под угрозой. Остальные пять пострадавших также госпитализированы.

Водитель задержан и взят под стражу. Полицией города Камбре начато расследование.

Источник: ТАСС
Комментарии 1
Патриот 3 часа назад
Жаль у нас таких нет чтобы на танке в Сейм заехал раз пятнадцать.
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