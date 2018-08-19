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Власти Северной Кореи согласились допустить персонал Международной организации гражданской авиации (ICAO) для проведения проверок на месте с целью подтверждения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщило агентство Киодо.

По данным источника в ICAO, эксперты могут посетить КНДР уже в следующем году.

Предполагается, что специалисты посетят площадки, с которых осуществлялись пуски северокорейских баллистических ракет. Более подробной информации не сообщается.

В мае Северная Корея заверила представителей ICAO, что не будет совершать представляющие угрозу гражданской авиации действия без предварительного уведомления других стран региона.

Авиакомпании избегают прямых рейсов, пролегающих в воздушном пространстве Северной Кореи, из-за угрозы внезапных запусков ракет после того, как в 2014 году над Украиной был сбит рейс MН17 авиакомпании Malaysia Airlines.

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