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Президента Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с повстанцами из движения "Талибан". Оно начнется в понедельник, 20 августа, и будет приурочено к празднику Ид аль-Адха (Курбан-байрам). О временном прекращении огня объявлено, несмотря на бои, которые продолжаются в городе Газни, сообщает Reuters.

"Перемирие начинается завтра и будет длиться до тех пор, пока талибы следуют ему и уважают его",— заявил президент Афганистана.

Пока не ясно, согласилось ли движение "Талибан" на перемирие во время праздника, который официально начинается во вторник, 21 августа.

Предыдущее перемирие было установлено в честь праздника Ураза-байрам. Позднее оно продлевалось в одностороннем порядке — талибы были против.

1692 гражданских лица погибли в Афганистане за первые шесть месяцев 2018 года. Это больше, чем в аналогичные периоды за последние десять лет.

Больше всего погибших и пострадавших в результате использования самодельных взрывных устройств террористами-самоубийцами и при атаках антиправительственных сил. За 52% из них несет ответственность местное подразделение террористической группировки "Исламское государство" — "Вилаят Хорасан", за 40% — талибы, вина за гибель 8% лежит на неустановленных антиправительственных элементах.