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Советница законодателя-демократа американского штата Колорадо Кейти Марч подверглась дисциплинарному взысканию за оказание помощи в размещении портрета президента России Владимира Путина в местном Капитолии. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в конце июля. Участники политической организации ProgressNow поставили фотографию Путина в галерее административного здания на месте, предназначенном для портрета лидера США. Таким образом активисты решили подшутить над республиканцами, которые не смогли собрать 10 тысяч долларов на портрет Дональда Трампа.

How a House speaker’s aide helped smuggle the Putin portrait into the Colorado Capitol https://t.co/QbsVd1k7ci pic.twitter.com/Pmo3QyGJqg — 9NEWS Denver (@9NEWS) August 18, 2018

Кейти Марч помогла участникам проникнуть в помещение через служебный вход с помощью своего пропуска. Вскоре один из сотрудников заметил и убрал портрет Путина.

Женщину наказали, лишили пропуска и потребовали от нее извинений.

В октябре 2016 года неизвестные вывесили баннер с изображением президента России и подписью на английском языке peacemaker ("миротворец") на Манхэттэнском мосту через пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке. Плакат размером шесть на девять метров с Путиным на фоне флагов России и Сирии появился на северной стороне моста, связывающего Манхэттен с Бруклином.

Фото: twitter.com/9NEWS