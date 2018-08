В мире |

Советница законодателя-демократа американского штата Колорадо Кейти Марч подверглась дисциплинарному взысканию за оказание помощи в размещении портрета президента России Владимира Путина в местном Капитолии. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в конце июля. Участники политической организации ProgressNow поставили фотографию Путина в галерее административного здания на месте, предназначенном для портрета лидера США. Таким образом активисты решили подшутить над республиканцами, которые не смогли собрать 10 тысяч долларов на портрет Дональда Трампа.

