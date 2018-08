В мире |

В США создали "группу действий", чтобы вновь осуществить государственный переворот в Иране, заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.

"65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство (Мохаммеда - ИФ) Мосаддыка, восстановив диктатуру и закрепостив иранцев на последующие 25 лет. Теперь "группа действий" по Ирану мечтает сделать то же самое посредством давления, дезинформации и демагогии. Это никогда не повторится", - написал он в Twitter.

65 years ago today, the US overthrew the popularly elected democratic government of Dr. Mossadegh, restoring the dictatorship & subjugating Iranians for the next 25 years. Now an “Action Group” dreams of doing the same through pressure, misinformation & demagoguery. Never again. pic.twitter.com/ic3o652awn