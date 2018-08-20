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В воскресенье, 19 августа, мужчина с молотком напал на двух женщин в районе Гринвич в Лондоне, сообщила полиция.

Как сообщает полиция, 27-летний мужчина напал на женщин в воскресенье после полудня.

"Предположительно, две женщины — это мать и дочь", — говорится в заявлении полиции. Пострадавшие в возрасте 64 и 30 лет были госпитализированы, их состояние оценивается как критическое.

Полиции удалось задержать подозреваемого в нападении. Стражи порядка также обнаружили молоток, который, предположительно, использовал нападавший.

Фото: pixabay.com