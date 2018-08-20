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Фильм «Клуб миллиардеров» с Кевином Спейси собрал в день премьеры в США 18 августа всего 126 долларов, сообщает The Hollywood Reporter.

Поскольку фильм вышел на десяти экранах, с учетом стоимости билетов на каждый сеанс приходили 1-2 человека.

Напомним, Спейси оказался в центре секс-скандала после того, как актер сериала «Звездный путь» Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах. Спейси принес извинения, подчеркнув, что не помнит подобного. Однако вслед за этим посыпались новые обвинения.

Студия Netflix прервала съемки популярнейшего сериала «Карточный домик», главную роль в котором исполнял Спейси. Позднее съемки возобновили — уже без актера.

Помимо этого организаторы премии «Эмми» передумали отмечать Спейси специальной премией.

Фото: flickr.com/Nga Tran